«Осипенко – готовый игрок для «Ювентуса» Мотты. Современный центральный защитник, не боится идти вперед, отдавать, замыкать». Писарев о футболисте «Ростова»

Николай Писарев считает, что Максим Осипенко готов играть за «Ювентус».

30-летний защитник «Ростова » и сборной России сделал дубль в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«Готовый игрок для «Ювентуса », для Мотты . Я вам серьезно говорю, Осипенко играет как современный центральный защитник.

Это то, что Мотта делает в «Ювентусе» и то, куда движется футбол. Центральный защитник, который не боится идти вперед, до штрафной идти, отдавать, замыкать», – сказал тренер сборной России.