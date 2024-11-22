«Осипенко – готовый игрок для «Ювентуса» Мотты. Современный центральный защитник, не боится идти вперед, отдавать, замыкать». Писарев о футболисте «Ростова»
Николай Писарев считает, что Максим Осипенко готов играть за «Ювентус».
30-летний защитник «Ростова» и сборной России сделал дубль в товарищеском матче с Сирией (4:0).
«Готовый игрок для «Ювентуса», для Мотты. Я вам серьезно говорю, Осипенко играет как современный центральный защитник.
Это то, что Мотта делает в «Ювентусе» и то, куда движется футбол. Центральный защитник, который не боится идти вперед, до штрафной идти, отдавать, замыкать», – сказал тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
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