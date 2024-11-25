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  • Писарев о «Рубине»: «По потенциалу могли бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». Все есть – инфраструктура, финансы, история, ведь они были чемпионами»
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Писарев о «Рубине»: «По потенциалу могли бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». Все есть – инфраструктура, финансы, история, ведь они были чемпионами»

Николай Писарев считает, что у «Бина» есть потенциал бороться за чемпионство.

В 16-м туре Мир РПЛ казанцы разгромили «Акрон» (3:0). Команда Рашида Рахимова идет на 7-м месте в турнирной таблице с 22 очками.

«Такие клубы, как «Рубин», «Ростов», – им сложно удерживать подобных игроков, потому что они не ставят высоких задач. Хотя «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». У него есть для этого все – и инфраструктура, и финансы, и история, ведь они становились чемпионами.

Поэтому Мирлинду Даку нужна компания. Если его удержат, надо докупать очень качественных игроков, чтобы замахиваться на призовые места», – сказал тренер сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoНиколай Писарев
logoМирлинд Даку
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