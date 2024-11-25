Николай Писарев считает, что у «Бина» есть потенциал бороться за чемпионство.

В 16-м туре Мир РПЛ казанцы разгромили «Акрон» (3:0). Команда Рашида Рахимова идет на 7-м месте в турнирной таблице с 22 очками.

«Такие клубы, как «Рубин », «Ростов», – им сложно удерживать подобных игроков, потому что они не ставят высоких задач. Хотя «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». У него есть для этого все – и инфраструктура, и финансы, и история, ведь они становились чемпионами.

Поэтому Мирлинду Даку нужна компания. Если его удержат, надо докупать очень качественных игроков, чтобы замахиваться на призовые места», – сказал тренер сборной России.