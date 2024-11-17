Ван Нистелрой надеялся остаться в «МЮ» после прихода Аморима. Он рассчитывает получить работу в АПЛ

Руд ван Нистелрой хотел остаться в «Манчестер Юнайтед».

48-летний нидерландец, исполнявший обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага, покинул клуб после прихода Рубена Аморима .

Экс-игрок сборной Нидерландов Андре Ойер, входивший в тренерский штаб ван Нистелроя в ПСВ , рассказал, что Руд был расстроен отставкой из «МЮ».

«Руд хотел остаться в тренерском штабе. Он бы сказал что-нибудь, если бы не был заинтересован в работе с Аморимом.

У Руда была возможность стать менеджером или главным тренером в других клубах, но он намеренно не соглашался, потому что хотел работать в клубе, который он любит больше всего.

Не забывайте, что Руд действительно хорошо проявил себя в «Юнайтед», сыграв вничью с «Челси» и одержав победы в трех других матчах.

Было видно, что болельщикам он очень понравился. Достаточно взглянуть, как они проводили его после последнего матча. Он прекрасно проявил себя в сложных обстоятельствах. Он остается непобедимым тренером.

Если Аморим не добьется нужных результатов в первых нескольких матчах, публика может начать требовать вернуть Руда», – сказал Ойер.

Как сообщает Mirror, после ухода из «Манчестер Юнайтед » ван Нистелрой надеется возглавить один из клубов АПЛ .