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  • Хавбек «Оренбурга» Башич: «С «Зенитом» играть проще, чем с Германией – совсем другой уровень. Босния играла только с хорошими сборными – все они сильнее петербуржцев»
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Хавбек «Оренбурга» Башич: «С «Зенитом» играть проще, чем с Германией – совсем другой уровень. Босния играла только с хорошими сборными – все они сильнее петербуржцев»

Иван Башич считает, что играть против «Зенита» проще, чем в Лиге наций.

«Оренбург» уступил «Зениту» (0:1) в матче 16-го тура Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте.

В прошедшую международную паузу Башич сыграл за сборную Боснии и Герцеговины в двух матчах Лиги наций – против Германии (0:7) и Нидерландов (1:1).

– Играть против «Зенита» было проще, чем против сборных, особенно против Германии. Я вышел только на 30 минут, но немцы так хороши, так быстры, это просто невообразимо. Это совсем другой уровень по сравнению с «Зенитом».

– Если сравнить «Зенит» с какой-то сборной, есть ли команда примерно их уровня?

– Мы играли только с хорошими командами, все они сильнее «Зенита», – сказал полузащитник «Оренбурга».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoОренбург
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logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoИван Башич
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