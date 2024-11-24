Пловчиха Чикунова: «Санкт-Петербург – лучший город в футболе, достижения «Зенита» мотивируют даже в плавании»

Евгения Чикунова рассказала, как ее мотивирует «Зенит».

«Я всего год слежу за футболом, и мне пока тяжело в нем разобраться. Я слежу за телеграм-каналом «Зенита », всегда очень радуюсь их победам.

Это очень классно, что Санкт-Петербург – лучший город в футболе, достижения «Зенита» мотивируют даже в плавании.

Сто лет – это очень важная дата для клуба, заранее поздравляю «Зенит». Но я больше посещаю матчи баскетбольного «Зенита», чем футбольной команды. Если позволит график, то с удовольствием приду поболеть за баскетбольную команду, но, скорее всего, это получится только в конце декабря», – отметила 20-летняя пловчиха.

Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»