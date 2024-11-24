Хавбек «Крыльев» Бабкин о «Зените»: «Постараемся взять очки, на их форму не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет. Будет тяжелый матч»

Сергей Бабкин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ахмат» в матче 16-го тура Мир РПЛ (2:1). В следующем туре самарский клуб сыграет в гостях с «Зенитом ».

– Мне кажется, матч был для болельщиков. Очень яркий, много событий было. Мы победили, все рады. Важные очки. Все бились и старались, конечно, где-то не везло, но по итогу Дмитриев спас нас. Ломаев спас нас ценой травмы! Все ему благодарны. Молодец!

Сначала мы, вроде, доминировали, потом соперник перехватил инициативу. В любом случае повод для размышлений есть. Незасчитанные голы? Мы старались играть в футбол, верили, что играя в футбол сможем победить. Пенальти в ворота «Крыльев»? Я спросил Доминика Ороза, он сказал, что задел игрока.

– Комфортно играть с Мендесом в центре поля?

– Уже намного лучше. Думаю, все будет нормально.

– Обстановка в команде нормализовалась?

– Она и была нормальной, но сейчас победа, все рады. Мы всегда были готовы, но где-то не получалось. На каждую игру, когда выходили, хотели победить.

– Впереди матчи с «Зенитом» и «Ростовом» на выезде. Счастлив, что придется заканчивать год на хороших полях?

– Конечно, хорошее поле – преимущество для нас. «Зенит» – серьезный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки. «Зенит» не особо впечатляет? Шансы всегда есть, а на форму «Зенита» не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет. Будет тяжелый матч, – сказал полузащитник «Крыльев Советов ».