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  • Хавбек «Крыльев» Бабкин о «Зените»: «Постараемся взять очки, на их форму не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет. Будет тяжелый матч»
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Хавбек «Крыльев» Бабкин о «Зените»: «Постараемся взять очки, на их форму не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет. Будет тяжелый матч»

Сергей Бабкин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Ахмат» в матче 16-го тура Мир РПЛ (2:1). В следующем туре самарский клуб сыграет в гостях с «Зенитом».

– Мне кажется, матч был для болельщиков. Очень яркий, много событий было. Мы победили, все рады. Важные очки. Все бились и старались, конечно, где-то не везло, но по итогу Дмитриев спас нас. Ломаев спас нас ценой травмы! Все ему благодарны. Молодец!

Сначала мы, вроде, доминировали, потом соперник перехватил инициативу. В любом случае повод для размышлений есть. Незасчитанные голы? Мы старались играть в футбол, верили, что играя в футбол сможем победить. Пенальти в ворота «Крыльев»? Я спросил Доминика Ороза, он сказал, что задел игрока.

Комфортно играть с Мендесом в центре поля?

– Уже намного лучше. Думаю, все будет нормально.

Обстановка в команде нормализовалась?

– Она и была нормальной, но сейчас победа, все рады. Мы всегда были готовы, но где-то не получалось. На каждую игру, когда выходили, хотели победить.

Впереди матчи с «Зенитом» и «Ростовом» на выезде. Счастлив, что придется заканчивать год на хороших полях?

– Конечно, хорошее поле – преимущество для нас. «Зенит» – серьезный соперник, но мы постараемся сыграть в футбол и взять очки. «Зенит» не особо впечатляет? Шансы всегда есть, а на форму «Зенита» не надо обращать внимание. Там такие игроки, которые могут собраться, у них пойдет. Будет тяжелый матч, – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКрылья Советов
logoЗенит
logoФелипе Мендес
logoСергей Бабкин
logoпремьер-лига Россия
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