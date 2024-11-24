«Юве не рисковал и хотел не проиграть, «Милан» хотел победить, но и близко не приблизился к этому. Много технического брака с обеих сторон». Костакурта о матче
Алессандро Костакурта высказался о нулевой ничьей «Милана» и «Ювентуса».
«Юве не рисковал и хотел не проиграть этот матч. «Милан» хотел победить, но тревожит то, что он даже близко не приблизился к этому.
Поле было далеко не лучшим в Европе, но было много очевидного технического брака со стороны обеих команд», – сказал бывший защитник «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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