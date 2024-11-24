Бердыев из-за конфликтов с руководством покинул «Туран». Азербайджанский клуб ведет переговоры с Василием Березуцким (Legalbet)
Курбан Бердыев из-за разногласий покинул «Туран».
Legalbet передает, что 72-летний специалист не раз конфликтовал с руководством и в конечном счете ушел из команды.
Сейчас азербайджанский клуб ведет переговоры с Василием Березуцким, Дмитрием Смирновым и Александром Нагорным.
После 14 туров «Туран» идет в чемпионате на третьем месте. Бердыев работал с командой с июня 2024-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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