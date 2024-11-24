Бердыев из-за конфликтов с руководством покинул «Туран». Азербайджанский клуб ведет переговоры с Василием Березуцким (Legalbet)

Курбан Бердыев из-за разногласий покинул «Туран».

Legalbet передает, что 72-летний специалист не раз конфликтовал с руководством и в конечном счете ушел из команды.

Сейчас азербайджанский клуб ведет переговоры с Василием Березуцким, Дмитрием Смирновым и Александром Нагорным.

После 14 туров «Туран » идет в чемпионате на третьем месте. Бердыев работал с командой с июня 2024-го .