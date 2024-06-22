Бердыев возглавил азербайджанский «Туран»: «С ним можно построить долгосрочный проект»

Самед Насибов сообщил о подписании контракта Курбана Бердыева с «Тураном».

Соглашение бывшего тренера « » и « » с азербайджанским клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Вчера вечером прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон. Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения.

«Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе «2+1».

Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги конференций.

Особое внимание тренер будет уделять и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды», – сказал спортивный директор « ».

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое специалист покинул в феврале, проработав менее года.

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