Бердыев возглавил азербайджанский «Туран»: «С ним можно построить долгосрочный проект»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия высшая лига Азербайджан Туран-Т Динамо Махачкала Лига конференций УЕФА Футбол

Самед Насибов сообщил о подписании контракта Курбана Бердыева с «Тураном».

Соглашение бывшего тренера «Рубина» и «Ростова» с азербайджанским клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Вчера вечером Курбан Бердыев прибыл в Баку, а уже сегодня мы подписали с ним контракт. Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать этого специалиста на один год с возможностью продления еще на один сезон. Но в ходе переговоров и обсуждения нюансов мы изменили сроки соглашения.

«Туран» следил за работой Курбана Бекиевича, и наш клуб понимал, что с этим специалистом можно построить долгосрочный проект. Сыграли имя и опыт Бердыева, поэтому окончательный контракт заключен по системе «2+1».

Мы строим большой проект и ставим перед Курбаном Бекиевичем множество целей. Во-первых, успешное выступление команды в чемпионате Азербайджана и попадание в квалификацию Лиги конференций.

Особое внимание тренер будет уделять и работе с нашей академией. Бердыев поможет нам построить новый клуб и создать хороший фундамент для дальнейших успехов нашей команды», – сказал спортивный директор «Турана».

Последним клубом Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое специалист покинул в феврале, проработав менее года.

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29 комментариев
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И какой по счету это долгосрочный проект за последние 3-4 года?
+54
-2
+52
Стал тупо гастролером. Серьезно уже не воспринимается.
+30
-2
+28
Юран возглавил Duran Duran
+9
0
+9
Ответ Netto Brutto
Курбан сильный тренер, это признают все его бывшие игроки. Просто не может он найти место, где можно всё контролировать и не будут палки в колеса вставлять.
не сильный тренер, а БЫЛ сильным тренером. Это наш аналог Моуриньо, сейчас футбол, который он ставит, устарел
+8
0
+8
Долгосрочный проект?))) Ну да, ведь Курбану слегка за 30....)))
+9
-1
+8
Ответ Антон Фалафель
Стал тупо гастролером. Серьезно уже не воспринимается.
Курбан сильный тренер, это признают все его бывшие игроки.
Просто не может он найти место, где можно всё контролировать и не будут палки в колеса вставлять.
+6
-1
+5
Ответ ciao.ragazzi.2519
Третий или четвертый🤣
Звучит весьма долгосрочно
+5
-1
+4
Долгосрочный проект на 3-4 месяца
+3
0
+3
Ответ Peter Parker
И какой по счету это долгосрочный проект за последние 3-4 года?
Третий или четвертый🤣
+4
-1
+3
А как же дагестанские мальчики - звезды футбола?
+2
0
+2
Бекиич работодателям отправляет резюме и видео с победой над Барсой 2-1.Пока еще работает.
+2
0
+2
Курбан будет строить Великий Туран
+3
-1
+2
Долгосрочный 4-х месячный проект. (С)
+2
0
+2
Почему Бердыев бегает по командам??
+1
0
+1
Один человек так год назад говорил. Сейчас сидит в студии матч ТВ)
+1
0
+1
Ответ Руслан Хайбулов
Он их вывел на первое место и спокойно уехал отдыхать. Бердыев не хочет в этом возрасте поклоняться в колени молодым наглым воповатвм менеджерам что ведут себя полубоги приходя в команду, как шествие Сталина, все на колени и заискивать, а это во всех командах нашей страны так.а ему 70 лет, зачем ему унижаться?
Сталина люблю не больше Вашего. но оставьте уже его дух в покое
мы не жили в его время. там история рассудит. или нет..
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Ответ Алекс75
А как же дагестанские мальчики - звезды футбола?
Он их вывел на первое место и спокойно уехал отдыхать. Бердыев не хочет в этом возрасте поклоняться в колени молодым наглым воповатвм менеджерам что ведут себя полубоги приходя в команду, как шествие Сталина, все на колени и заискивать, а это во всех командах нашей страны так.а ему 70 лет, зачем ему унижаться?
+1
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0
Ответ И здесь и там
не сильный тренер, а БЫЛ сильным тренером. Это наш аналог Моуриньо, сейчас футбол, который он ставит, устарел
Сильным никогда не был. При нем ни один игрок не раскрылся, великий повелитель автобусов, больше ничего и не умеет.
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Ответ Павел Павленко
Сталина люблю не больше Вашего. но оставьте уже его дух в покое мы не жили в его время. там история рассудит. или нет..
Я здесь не ругал Сталина, ибо современные менеджеры не имеют права себя вести как Сталин, они банальные воры и распилтщики, куда им решать вопросы индустриализации разоренной 1МВ и интервенцией крестьянской крепостной страны попавшей под жесточайшие санкции, и решать вопросы промышленного противостояни объединенный Европы а потом и противостояния ядерной державе США, но наши воришки барыги ведут себя в клубах хуже Сталина
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Ответ И здесь и там
не сильный тренер, а БЫЛ сильным тренером. Это наш аналог Моуриньо, сейчас футбол, который он ставит, устарел
Когда он начинал тренировать "Ростсельмаш", так тоже думали...
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Да не уж то, в Баку тоже собрались сидеть в автобусе. Мне казалось там любят футбол. Мои сочувствия .
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Через полгода уйдет по собственному желанию, скриньте))
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Все ниже и ниже идёт по карьерной лестнице .
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До первой зарплаты 🤣
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