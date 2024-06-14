Бердыев возглавит азербайджанский «Туран»: «Осталось только подписать бумаги»

Теги Курбан Бердыев отставки высшая лига Азербайджан Туран-Т Футбол

Самед Насибов анонсировал назначение Курбана Бердыева в «Туран».

В минувшем сезоне клуб из Товуза занял в чемпионате Азербайджана 6-е место.

«Мы договорились с Курбаном Бекиевичем о его работе в нашем клубе, осталось только подписать бумаги. 

Уже в ближайшее время он станет главным тренером «Турана», — сказал спортивный директор «Турана».

Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в феврале. Ранее он также возглавлял «Сочи», «Кайрат», «Рубин» и «Ростов».

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2 комментария
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Ну наконец-то ветеран пристроен, да и команда для него в самый раз!
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