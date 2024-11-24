Экс-судья Итурральде об ударе Альтимиры по ноге Винисиуса: «Это пенальти, контакт есть»

Итурральде Гонсалес считает, что за фол на Винисиусе нужно было давать пенальти.

На 35-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги вингер «Реала » упал в штрафной соперника после контакта с защитником «Леганеса » Адриа Альтимирой . Арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти.

«Винисиус выставляет ногу, чтобы прикрыть мяч, и Альтимира попадает ему по ноге. Для меня это пенальти.

Контакт есть. ВАР не будет вмешиваться в такой момент, это скорее пенальти для главного арбитра», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Фото: скриншот трансляции

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