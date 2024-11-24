Экс-судья Итурральде об ударе Альтимиры по ноге Винисиуса: «Это пенальти, контакт есть»
Итурральде Гонсалес считает, что за фол на Винисиусе нужно было давать пенальти.
На 35-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги вингер «Реала» упал в штрафной соперника после контакта с защитником «Леганеса» Адриа Альтимирой. Арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти.
«Винисиус выставляет ногу, чтобы прикрыть мяч, и Альтимира попадает ему по ноге. Для меня это пенальти.
Контакт есть. ВАР не будет вмешиваться в такой момент, это скорее пенальти для главного арбитра», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Фото: скриншот трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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