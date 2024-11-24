«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти с «Динамо»: «Фернандес рукой заблокировал удар Якимова. В трансляции видно, что она увеличивает площадь тела»
«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» (1:1).
Возмущение воронежского клуба вызвал эпизод с неназначенным пенальти в ворота бело-голубых в конце первого тайма. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
«Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего на 45‑й минуте матча с московским «Динамо». Игрок столичной команды Фернандес, находясь в собственной штрафной площади, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова.
Арбитр встречи Артем Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада ВАР. Хотя в трансляции четко видно, что рука отставлена от туловища и явно увеличивает площадь тела защитника», – сообщили в пресс‑службе «Факела».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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