«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти с «Динамо»: «Фернандес рукой заблокировал удар Якимова. В трансляции видно, что она увеличивает площадь тела»

«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» (1:1).

Возмущение воронежского клуба вызвал эпизод с неназначенным пенальти в ворота бело-голубых в конце первого тайма. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

«Факел» намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода, произошедшего на 45‑й минуте матча с московским «Динамо ». Игрок столичной команды Фернандес , находясь в собственной штрафной площади, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова .

Арбитр встречи Артем Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада ВАР. Хотя в трансляции четко видно, что рука отставлена от туловища и явно увеличивает площадь тела защитника», – сообщили в пресс‑службе «Факела ».