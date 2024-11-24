Пятибратов о судействе с «Динамо»: «Факел» должен был бить пенальти в 1-м тайме. Мы не дали сопернику дышать, были командой‑звездой»
«Факел» сыграл вничью с бело-голубыми на своем поле в матче 16-го тура Мир РПЛ (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.
«Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме.
Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперед]… Наверное, это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол.
«Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел» сегодня не дал «Динамо» показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой, – сказал главный тренер «Факела».
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