Пятибратов о судействе с «Динамо»: «Факел» должен был бить пенальти в 1-м тайме. Мы не дали сопернику дышать, были командой‑звездой»

Дмитрий Пятибратов недоволен судейством в матче с «Динамо».

«Факел» сыграл вничью с бело-голубыми на своем поле в матче 16-го тура Мир РПЛ (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

«Мы понимали, что мы созрели, чтобы с любой командой играть с позиции силы, по крайней мере в домашних играх. Сегодня мы были лучше, создали много моментов. Понятно, что судейские решения не стоит обсуждать, но мне кажется, что мы должны были бить пенальти в первом тайме.

Расстроен, что мы не выиграли. Если мы так продолжаем расти, двигаться [вперед]… Наверное, это наш лучший матч на домашней арене, мы показали достойный футбол.

«Динамо» хорошо играло, создавало моменты. «Факел » сегодня не дал «Динамо » показать свои лучшие качества. Мы прекрасно готовы физически, мы не дали сопернику дышать. «Факел» сегодня был командой‑звездой, – сказал главный тренер «Факела».