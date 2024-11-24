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  • Сапета о «Динамо»: «До паузы команда победит во всех матчах, думаю. На сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона. Тюкавин скоро расстреляется, все будет хорошо»
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Сапета о «Динамо»: «До паузы команда победит во всех матчах, думаю. На сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона. Тюкавин скоро расстреляется, все будет хорошо»

Александр Сапета не видит поводов для переживаний ы результатах «Динамо».

Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Факелом» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Было много разговоров о том, что «Динамо» изменилось не в лучшую сторону. В прошлом году ребята только понюхали чемпионство, а сейчас многие стали говорить, что «Динамо» стало хуже. Но прошла только половина сезона.

Думаю, во всех матчах до паузы команда победит, а на сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона, так что поводов для переживаний не вижу. Тюкавин скоро расстреляется, так что все будет хорошо», – сказал бывший полузащитник «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoДинамо Москва
logoАлександр Сапета
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
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