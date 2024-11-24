Сапета о «Динамо»: «До паузы команда победит во всех матчах, думаю. На сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона. Тюкавин скоро расстреляется, все будет хорошо»
Александр Сапета не видит поводов для переживаний ы результатах «Динамо».
Команда Марцела Лички сыграла вничью с «Факелом» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«Было много разговоров о том, что «Динамо» изменилось не в лучшую сторону. В прошлом году ребята только понюхали чемпионство, а сейчас многие стали говорить, что «Динамо» стало хуже. Но прошла только половина сезона.
Думаю, во всех матчах до паузы команда победит, а на сборах парни качественно подготовятся к концовке сезона, так что поводов для переживаний не вижу. Тюкавин скоро расстреляется, так что все будет хорошо», – сказал бывший полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости