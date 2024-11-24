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Кобелев о «Динамо»: «Ориентир на иностранцев не оправдывает себя в РПЛ. Из-за легионеров команда не может играть оптимальным составом после матчей сборных»

Андрей Кобелев заявил, что ориентир на иностранцев в РПЛ себя не оправдывает.

В воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» в матче 16‑го тура МИР РПЛ со счетом 1:1.

«Объективно, после матчей сборных «Динамо», имеющее в своих рядах много легионеров из дальних стран, не может играть оптимальным составом. Их иностранцам приходится пролетать полмира, еще и некоторые травмируются. Но это, конечно, необходимо предвидеть перед приобретением.

Ориентир на иностранцев не оправдывает себя в РПЛ, это уже давно известно. «Зенит» лучше себя чувствует в этом плане, потому что их бразильцы не играют в сборной, а в паузы на международные матчи тренируются в клубе.

По игре же «Факел» ни в чем не уступал, равная игра даже по голевым моментам. Ничейный результат более объективен, хотя команда, претендующая на что‑то больше, должна уметь побеждать в таких играх вне зависимости от качества футбола.

Сейчас «Динамо» откатилось на пятое место, но наверху таблицы все рядом, в двух‑трех играх. Но при таких вливаниях, для «Динамо» сейчас даже третье место не то, чему стоит радоваться», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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