Кобелев о «Динамо»: «Ориентир на иностранцев не оправдывает себя в РПЛ. Из-за легионеров команда не может играть оптимальным составом после матчей сборных»
В воскресенье «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» в матче 16‑го тура МИР РПЛ со счетом 1:1.
«Объективно, после матчей сборных «Динамо», имеющее в своих рядах много легионеров из дальних стран, не может играть оптимальным составом. Их иностранцам приходится пролетать полмира, еще и некоторые травмируются. Но это, конечно, необходимо предвидеть перед приобретением.
Ориентир на иностранцев не оправдывает себя в РПЛ, это уже давно известно. «Зенит» лучше себя чувствует в этом плане, потому что их бразильцы не играют в сборной, а в паузы на международные матчи тренируются в клубе.
По игре же «Факел» ни в чем не уступал, равная игра даже по голевым моментам. Ничейный результат более объективен, хотя команда, претендующая на что‑то больше, должна уметь побеждать в таких играх вне зависимости от качества футбола.
Сейчас «Динамо» откатилось на пятое место, но наверху таблицы все рядом, в двух‑трех играх. Но при таких вливаниях, для «Динамо» сейчас даже третье место не то, чему стоит радоваться», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
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