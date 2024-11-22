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Родри о Ямале: «В 16 лет спокойно переживает такое напряжение, как в финале Евро. Ему нельзя упустить даже 1% своих возможностей»

Родри высоко оценил игру Ламина Ямаля в «Барселоне» и сборной Испании.

«Ламин отличается тем, что в свои 16 лет он способен делать это – с таким спокойствием переживать напряженные спортивные моменты, такие как финал Евро... Гол, который он забил в полуфинале против Франции, стал решающим для победы.

Я провел с Ламином 45 дней на чемпионате Европы, увидел его потенциал и считаю, что он не может позволить себе упустить даже 1% своих возможностей», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании

«Барса» и Ямаль договорились о новом контракте на 6 лет, отступные – миллиард евро. Подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет (Жота Жорди)

Ламин Ямаль: «Родри невероятен. Лучший игрок в мире прямо сейчас»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Cadena SER
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