Родри высоко оценил игру Ламина Ямаля в «Барселоне» и сборной Испании.

«Ламин отличается тем, что в свои 16 лет он способен делать это – с таким спокойствием переживать напряженные спортивные моменты, такие как финал Евро ... Гол, который он забил в полуфинале против Франции, стал решающим для победы.

Я провел с Ламином 45 дней на чемпионате Европы, увидел его потенциал и считаю, что он не может позволить себе упустить даже 1% своих возможностей», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании .

«Барса» и Ямаль договорились о новом контракте на 6 лет, отступные – миллиард евро. Подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет (Жота Жорди)

Ламин Ямаль: «Родри невероятен. Лучший игрок в мире прямо сейчас»