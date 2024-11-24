Ташуев об 1:2 с «Крыльями»: «Ахмат» сам проиграл матч. Должно прорвать, не может продолжаться черная полоса»

Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» проигрывает матчи сам себе.

Сегодня грозненцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ , пропустив решающий гол на 88-й минуте.

«Почему‑то не вышли из раздевалки на второй тайм, хотя мы и призывали продолжать так же играть. Почему‑то просели. Нельзя так низко садиться.

Потом вроде вернулись, начали много атаковать, но не забиваем пенальти и допускаем грубейшую ошибку. Какое‑то наваждение. Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем. Настораживает. Сами проиграли игру.

Должно прорвать, не может продолжаться такая черная полоса. Мы последние матчи сами себе проигрываем. Не знаю, как это все оценивать», – сказал тренер «Ахмата».

«Ахмат» в зоне вылета. Есть ли шансы?