Ташуев об 1:2 с «Крыльями»: «Ахмат» сам проиграл матч. Должно прорвать, не может продолжаться черная полоса»
Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» проигрывает матчи сам себе.
Сегодня грозненцы уступили «Крыльям Советов» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ, пропустив решающий гол на 88-й минуте.
«Почему‑то не вышли из раздевалки на второй тайм, хотя мы и призывали продолжать так же играть. Почему‑то просели. Нельзя так низко садиться.
Потом вроде вернулись, начали много атаковать, но не забиваем пенальти и допускаем грубейшую ошибку. Какое‑то наваждение. Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем. Настораживает. Сами проиграли игру.
Должно прорвать, не может продолжаться такая черная полоса. Мы последние матчи сами себе проигрываем. Не знаю, как это все оценивать», – сказал тренер «Ахмата».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости