Ломаев отбил удар Уткина с пенальти и повредил плечо в игре с «Ахматом». Вратаря «Крыльев» заменил Песьяков
Иван Ломаев травмировался, отражая пенальти в матче с «Ахматом».
«Крылья Советов» принимают «Ахмат» в 16-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).
На 64-й минуте защитник «Крыльев Советов» Алоис Ороз сбил в штрафной площади Лечи Садулаева. Арбитр матча Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти.
Голкипер самарцев Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с точки на 68-й минуте и получил травму плеча при падении на газон. На 71-й минуте его заменил Сергей Песьяков.
Болельщики «Крыльев Советов» провожали Ломаева стоячими аплодисментами.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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