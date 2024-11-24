Ломаев отбил удар Уткина с пенальти и повредил плечо в игре с «Ахматом». Вратаря «Крыльев» заменил Песьяков

Иван Ломаев травмировался, отражая пенальти в матче с «Ахматом».

«Крылья Советов » принимают «Ахмат » в 16-м туре Мир РПЛ (2:1, второй тайм).

На 64-й минуте защитник «Крыльев Советов» Алоис Ороз сбил в штрафной площади Лечи Садулаева . Арбитр матча Павел Шадыханов после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

Голкипер самарцев Иван Ломаев отразил удар Даниила Уткина с точки на 68-й минуте и получил травму плеча при падении на газон. На 71-й минуте его заменил Сергей Песьяков.

Болельщики «Крыльев Советов» провожали Ломаева стоячими аплодисментами.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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