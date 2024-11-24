«Ахмат» в зоне вылета. Есть ли шансы?

Один из худших сезонов в истории.

«Ахмат» всего в пятый раз завершил первый круг РПЛ в зоне вылета. Ниже 15-го места опускались только однажды – в 2005-м (и в итоге вылетели). Этот сезон – худший по набранным очкам (9, столько же было в сезоне 2013/14 и в чемпионате-2005) и победам после 15 туров (1, как и в 13/14, даже в 2005-м было 2).

Как же так вышло?

Контекст падения «Ахмата»: 1 победа в 15 турах и никакой игровой стабильности

При Магомеде Адиеве «Ахмат» провалился по результатам (0 побед и 15-е место после 7 туров), но точно не был лишен интересных идей:

● дисциплинированные 3-5-2 с гибридной ролью Светослава Ковачева, который прессинговал на позиции инсайда, но в среднем блоке опускался глубже;

● любопытная связка Дарко Тодоровича и Арсена Адамова на правом фланге. Адиев мог менять их местами и в зависимости от этого подстраиваться под соперника: Тодорович в роли правого ЦЗ поднимался в опорную зону, подключался в полуфланге или отправлял Адамова ближе к финальной трети;

● классические смещения левого защитника Мирослава Богосаваца в середину.

«Ахмат» был безнадежен в атаке, но обладал хорошей базой для качественного автобуса. Перед сентябрьской паузой клуб уволил Адиева и назначил Сергея Ташуева. Тренер вернул фирменные 4-4-2, отыгрался с 0:2 во втором тайме с «Динамо», ярко бился на встречных курсах, но проиграл (2:4), переигрывал «Крылья» дома, но упустил победу на 95-й минуте (1:1), неплохо прессинговал ЦСКА в первые 15 минут, но затем развалился (0:3), без шансов уступил «Рубину» (0:2).

Во второй заход Ташуев-болл (энергичные 4-4-2 с поиском вариантов впереди по принципу баскет-зон) не сработал: в «Ахмате» практически не осталось игроков, с которыми тренер успешно работал два сезона назад. После октябрьской паузы грозненцы окончательно ушли от 4-4-2 и тасуют схемы: против «Факела» (2:3) использовали 4-3-3, с «Ростовом» (3:2), «Пари НН» (0:2) и «Зенитом» (1:2) играли с неожиданной тройкой ЦЗ.

С новым тренером «Ахмат» продолжил падение: набрал всего 4 очка в 8 матчах, установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 15 туров (29), одержал первую победу только в 13-м туре, так и остался без намека на какую-либо стабильность в игре.

При этом нельзя сказать, что при Ташуеве нет прогресса в игре: «Ахмат» гораздо смелее в атаке, высоко подключает по флангу Арсена Адамова, выбегает вперед благодаря юрким Лечи Садулаеву и Максиму Самородову. Большая часть проблем в атаке – из-за отсутствия нападающего.

Причины провала: травмы и плохая селекция

Еще до завершения прошлого сезона «Ахмат» объявил об уходе основного форварда Мохамеда Конате, но за летнее трансферное окно так и не нашел ему достойную замену.

● Начинали сезон с Гамидом Агаларовым на острие, но после второго тура отпустили его в махачкалинское «Динамо».

● Продали Ивана Олейникова «Крыльям». Он не подходил Адиеву, но, учитывая смену тренера и кадровые проблемы в будущем, пригодился бы в 4-4-2 Ташуева в роли второго форварда.

● Подписали нападающего Фелиппе Кардосо, который приехал только к 3-му туру, не заменил по качеству Конате и быстро сломался.

● Взяли вингера Максима Самородова (дебютировал только в 4-м туре) и атакующего полузащитника Луну Диале (пропустил первые два тура).

После травмы Кардосо «Ахмат» остался без единого профильного нападающего: на острие выходили вингеры Садулаев, Самородов, Амин Талаль, Луна. Ташуев неоднократно обращал внимание на проблему отсутствия форварда и прикладывал имеющихся игроков:

«У «Факела» выходят три опытных нападающих, а у нас нет вообще ни одного номинального. Конечно, сложно.

Я выпускаю Луну – Садулаев сломался. Талаля перекидываю налево, потому что выпускать больше некого. Луна – нападающий. Ну, какой Луна нападающий? Как-то забавно звучит: такого роста, без агрессии, без ничего», – сокрушался тренер после поражения от «Факела».

В той же манере Ташуев высказывался после игры с «Зенитом»: «Не хватает мощного настоящего наконечника, который притягивал бы к себе. Надеяться на Лечи все время очень сложно», – сказал тренер грозненцев.

Последствия провальной селекции усугубили травмы: Кардосо сломался, травма Бернарда Бериши сократила выбор в атакующей группе, потеря Богосаваца обострила проблемы левого фланга при обороне и на мяче.

«Ахмат» страдает из-за глупых привозов и невезения

В этом сезоне «Ахмат» пропустил 29 мячей (больше только у «Акрона» и «Оренбурга» – по 30). При этом по продвинутым метрикам грозненцы обороняются не на уровне аутсайдера.

«Ахмат» тонет из-за нелепых привозов на ровном месте. Вот несколько:

● Тодорович неудачно рассчитал траекторию и не перехватил передачу Дани Фернандеса в штрафную («Химки», 3:3);

● Гандри выбил мяч в Садыгова – Заболотный сравнял после отскока («Химки», 3:3);

● Антон Швец через 4 минуты после появления на поле сфолил на Ильине в штрафной («Факел», 2:3);

● Милош Шатара спустя 10 минут после выхода на замену провалил линию в победном голе Каштанова («Факел», 2:3);

● Швец ошибся при передаче с фланга и выкатил под удар Матео Кассьерре («Зенит», 1:2).

Странные решения Ташуева тоже негативно влияют на оборону: зачехлил левого защитника Лукаса Ловата. Теперь на левом фланге выходит правоногий Дарко Тодорович. Из-за этого «Ахмату» тяжелее двигать мяч слева и обороняться при подачах с правого фланга (в матче с ЦСКА Тодорович не сдержал Келвена и срезал в свои ворота после подачи Кругового).

Вдобавок «Ахмату» банально не везет: не добрал больше 8 очков (худшая разница между ожидаемыми и набранными очками среди всех клубов РПЛ) и по ожидаемым очкам идет на 10-м месте.

Из ярких примеров: в матче с «Химками» ушли с 0:2 на 3:2 на 93-й минуте, но пропустили на 98-й, упустили победу над «Крыльями» на 95-й, были ближе к третьему голу в матче с «Факелом», а в итоге проиграли в большинстве, против «Пари НН» (0:2) не забивали в пустые и с пенальти, едва не спасли ничью с «Зенитом» на последней минуте (Садулаев попал в штангу).

При удачном стечении обстоятельств у «Ахмата» могло быть минимум на 6 очков больше, а это уже район 10-го места, а не зона вылета.

Отрезок до конца года – определяющий

За три тура до окончания первой части сезона внизу таблицы все очень плотно.

Календарь «Ахмата» и «Оренбурга» проще, чем у конкурентов – всего по одной игре с командами из первой восьмерки. Для сравнения: у «Крыльев» сразу два выезда к топ-8, у «Факела» – два домашних матча с «Динамо» и ЦСКА. Самый адовый календарь – у «Химок».

Рассчитывать на максимум очков хоть у кого-нибудь бессмысленно, многое решится в играх с прямыми конкурентами. У «Ахмата» таких две – с проблемными «Крыльями» в гостях и дома с тонущим «Оренбургом», который после прихода Владимира Слишковича сохранил проблемы в обороне и уже не так мощно контратакует.

«Ахмат» все еще проблемный и без нападающего, но даже в таком состоянии выглядит увереннее некоторых конкурентов. Есть шанс закрепиться вне зоны вылета еще до зимней паузы, но в трансферное окно все равно нужно искать нападающего.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф