«Ахмат» проиграл в 4-м матче подряд. «Крылья» победили впервые с сентября – было 4 ничьих и 6 поражений

«Крылья Советов» одержали первую победу за 2 месяца.

В 16-м туре Мир РПЛ самарцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1.

До сегодняшнего матча команда Игоря Осинькина не побеждала в 10 матчах подряд – 4 ничьих и 6 поражений в чемпионате и Фонбет Кубке России. Последнюю победу «Крылья Советов » одержали 13 сентября в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Зенитом». Игра пройдет в следующее воскресенье, 1 декабря.

«Ахмат » продлил серию поражений до 4 матчей подряд. Команда Сергея Ташуева не побеждает с 26 октября – тогда обыграли «Ростов» (2:1).

В следующем матче грозненцы сыграют с «Зенитом » в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России – игра состоится 27 ноября.

В таблице РПЛ «Крылья» сейчас занимают 10-е место, набрав 15 очков. «Ахмат» идет 15-м при 9 баллах.