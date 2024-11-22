Семь рекордов Слота в «Ливерпуле» – уже к ноябрю! Продолжат так же?

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Арне Слот резво стартовал в «Ливерпуле». Команда с отрывом лидирует в АПЛ и единственная идет без потерь в Лиге чемпионов – достойные результаты сразу после эпохи Юргена Клоппа.

Удивляют не только этим. За несколько месяцев Слот уже переписал несколько рекордов – и двигается к новым со впечатляющей скоростью.

Лучшие результаты по победам и успешный выезд к «МЮ» впервые за 88 лет: пишет историю и клуба, и лиги

Фиксируем успехи Слота.

● Первый тренер «Ливерпуля» с 1991-го с победами в двух стартовых матчах чемпионата Англии . Прошлый раз подобное было у Грэма Сунесса, Юрген Клопп в 2015-м начинал с двух ничьих.

● Первый с 1936-го тренер «Ливерпуля», выигравший первый выездной матч с «МЮ» (3:0 в сентябре). Не получалось ни у кого со времен Джорджа Кэя.

● Первый тренер «Ливерпуля» с 9 из 10 победами в первых матчах . Завидный старт.

● Первый после Пепа тренер с 10 победами в 11 стартовых матчах – у Гвардиолы с «Ман Сити» было 10 из 10.

● Первый тренер в истории высшей лиги Англии с 11 победами в 12 стартовых матчах всех турниров . Поражает, что у Арне полный порядок во всех направлениях.

● Первый тренер с 8 победами за 10 первых матчей «Ливерпуля» в АПЛ . Благодаря этому лидируют.

● Первый тренер как минимум с девятью победами в первых 11 матчах АПЛ после Карло Анчелотти в «Челси»-2009.

Так выглядит достойный сменщик Юргена Клоппа.

Как «Ливерпуль» провел паузу: лидеры отдохнули, травмированные возвращаются

После международной паузы у «Ливерпуля» важнейший отрезок: тут матчи против «Реала» и «Сити» на «Энфилде», а также первый для Слота boxing day. Поэтому в перерыв команда собиралась с силами.

Например, Мохамеда Салаха не вызвали в сборную Египта, она уже решила задачи по отбору на Кубок Африки. Вместо этого нападающий поддерживал форму, отдыхал и, если верить инсайдам, обсуждал новый контракт.

Передышку получил и Вирджил ван Дейк – капитана Нидерландов отпустили со второго матча. Тренер сборной Роналд Куман объяснил: «Он играет каждый матч и за клуб, и за сборную – это большая нагрузка. Мы дали ему отдохнуть».

С другой стороны, остальные сборники «Ливерпуля» задействованы по максимуму. Куивин Келлехер, Ибраима Конате, Энди Робертсон, Конор Брэдли, Ватару Эндо, Доминик Собослаи и Луис Диас провели по два полных матча. Костас Цимикас, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес – тоже два, но не полных. Серьезная нагрузка на костяк.

После паузы ожидается возвращение травмированных. В ближайшее время тренировать начнут Алиссон и Трент Александер-Арнолд. Арне Слот обещал, что и Федерико Кьеза проведет паузу с пользой, чтобы уже в январе ворваться в состав. Где-то близко и Харви Эллиотт с Диогу Жотой. Каждый из них важен, ведь до конца февраля команда живет в графике «матч за 4,2 дня».

При этом первый матч после паузы – удобный. Выезд к «Саутгемптону», там «Ливерпуль» точно фаворит.

Фото: Jasper Ruhe, Nicolas Briquet/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Carl Recine, Shaun Botterill