Ди Мария сделал хет-трик к 18-й минуте матча с «Эштрелой». У 36-летнего вингера «Бенфики» 8+3 в 15 играх сезона

Анхель Ди Мария сделал хет-трик к 18-й минуте матча с «Эштрелой» (7:0).

36-летний вингер «Бенфики» забил три гола подряд в игре 4-го раунда Кубка Португалии, в которой на его счету также результативная передача.

Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах у аргентинца 8 голов и 3 ассиста.