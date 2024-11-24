Ди Мария сделал хет-трик к 18-й минуте матча с «Эштрелой». У 36-летнего вингера «Бенфики» 8+3 в 15 играх сезона
Анхель Ди Мария сделал хет-трик к 18-й минуте матча с «Эштрелой» (7:0).
36-летний вингер «Бенфики» забил три гола подряд в игре 4-го раунда Кубка Португалии, в которой на его счету также результативная передача.
Всего в 15 матчах сезона во всех турнирах у аргентинца 8 голов и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости