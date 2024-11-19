«Роналду – это работа, работа и еще раз работа. Месси – это чистый талант, дар Божий. Лео не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим». Ди Мария об игроках

Анхель Ди Мария сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я всегда говорил, что это два лучших игрока в истории. Но очевидно, что лучший, безусловно, Лео. Не только из-за восьми «Золотых мячей», которые он завоевал, но и из-за всего остального.

Криштиану – это работа, работа и еще раз работа. Но Месси – это чистый талант, дар Божий. Ему не нужно делать ничего лишнего, чтобы быть лучшим.

Криштиану приходилось усердно тренироваться, часами работать в тренажерном зале, совершенствовать свои удары и постоянно подталкивать себя. Но от игры Лео возникает ощущение, что он просто играет с друзьями.

Вот почему разница между ними так велика. Лео нет равных», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины в интервью Clank.

Анхель Ди Мария: «Роналду и Месси – лучшие в истории для меня. Но Лео ни с кем не сравнить»