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  • Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»
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Радимов о Батракове в дерби: «Огромный объем работы, но КПД нулевой. «Спартак» здорово против него сыграл. Для следующих игр – как справляться с Алексеем»

Владислав Радимов отметил работу «Спартака» по сдерживанию Алексея Батракова.

Красно-белые обыграли «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ со счетом 5:2. 

«В глазах игроков «Спартака» была полная концентрация, они настолько были сосредоточены на этом матче, что поначалу они просто подавили «Локомотив», который только в конце первого тайма пришел в себя. Ошибка Лантратова, естественно, и те моменты, которые «Локомотив» позволил создать в первой половине первого тайма, повлияли. Когда ты уходишь на перерыв, проигрывая 0:3, конечно, тебе тяжело.

Мог ли «Локомотив» вытащить этот матч? Конечно. Когда ты с 0:3 делаешь 2:3, у тебя появляется психологическое преимущество. Но «Локомотив» сам уступил эту инициативу глупыми нарушениями. «Спартак» тут же провел две замены, сбил ритм, вернулся в игру и дальше довел дело до того, что забил четвертый, и все было решено.

«Спартак» в этом матче очень здорово сыграл против Батракова. В каких‑то моментах в определенных зонах его принимал Умяров и не давал вообще ничего делать. Более того, он вывел его из себя. В других моментах Мартинс был ему помехой в середине поля. Батраков проделал огромный объем работы в этом матче, но КПД у него был нулевой. Вот, кстати, для следующих игр – как справляться с Батраковым.

«Спартак» сыграл очень строго, с горящими глазами, полная концентрация, не побежали с шашками наголо. Станкович сделал работу над ошибками, видно, как они на флангах все перекрыли. Как мне кажется, Галактионов сделал ошибку, не выпустив сразу Пиняева, который в матче первого круга просто разрывал фланг и создавал преимущество для своей команды, а здесь этого не было», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАлексей Батраков
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoКристофер Мартинс Перейра
logoВладислав Радимов
logoНаиль Умяров
logoСергей Пиняев
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