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«Аль‑Хилаль» без Малкома проиграл в саудовской лиге впервые за 1,5 года – 2:3 от «Аль-Халиджа» 

«Аль‑Хилаль» проиграл в чемпионате Саудовской Аравии впервые за 1,5 года.

В субботу клуб, за который выступает  Малком, уступил в 11-м туре в гостях «Аль-Халиджу» (2:3), при этом экс-игрок «Зенита» не принимал участия в этом матче.

Последний раз «Аль‑Хилаль» проигрывал в национальном чемпионате 23 мая 2023 года – «Аль‑Адале» (0:2).

После 11 матчей текущего сезона клуб из Эр-Рияда лидирует в лиге, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на одно очко и имея на игру больше.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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