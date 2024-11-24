Андрей Канчельскис: «Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе»

Андрей Канчельскис призвал российских игроков брать пример с Матвея Сафонова.

Вратарь отыграл на ноль 3 матча за «ПСЖ » из 5.

«Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером «ПСЖ».

Надо работать на тренировках и не снижать требования к себе. Главное, что ему уже дают играть, а не маринуют на скамейке», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».