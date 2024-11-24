Андрей Канчельскис: «Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе»
Андрей Канчельскис призвал российских игроков брать пример с Матвея Сафонова.
Вратарь отыграл на ноль 3 матча за «ПСЖ» из 5.
«Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером «ПСЖ».
Надо работать на тренировках и не снижать требования к себе. Главное, что ему уже дают играть, а не маринуют на скамейке», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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