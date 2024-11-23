Корреа из «Интера» набрал 15 фэнтези-очков за гол и 2 ассиста против «Вероны». У Тюрама 13, у де Врея и Биссека – по 12

«Интер» на выезде разгромил «Верону» (5:0).

У полузащитника Хоакина Корреа гол, 2 ассиста и 15 фэнтези-очков. Аргентинец впервые вышел в старте за «Интер» в сезоне Серии А, впервые забил и отдал 1-й ассист. В фэнтези Корреа выбрали 32 игрока.

Нападающий Маркус Тюрам забил 2 гола и отдал 1 ассист, набрав 13 фэнтези-очков. Француз забил впервые за 6 матчей, в чемпионате у него 9 голов, больше забил только Матео Ретеги (11). Тюрам – 2-й по результативности в фэнтези Серии А (66 очков, больше только у Ретеги) и 3-й по популярности – 53,60%.

По 12 очков набрали защитники Стефан де Врей и Янн Биссек, оба забили по голу в 1-м тайме. Для обоих это первый гол в сезоне Серии А. В 13-м туре фэнтези де Врея выбрали 12 игроков, Биссека – 14.

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