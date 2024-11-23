«Ман Сити» впервые за 14 лет проигрывает 0:2 к 20-й минуте домашнего матча АПЛ – «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» провалил первый тайм матча с «Тоттенхэмом».

«Горожане» пропустили два мяча от Джеймса Мэддисона – на 13-й и 20-й минуте (0:2, перерыв).

Это самый ранний временной отрезок, за который соперник «Ман Сити» повел со счетом 2:0 в матче АПЛ на «Этихаде» с декабря 2010 года – тогда «Эвертон» вел 2:0 к 19-й минуте.