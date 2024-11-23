Шик набрал 15 очков за хет-трик «Хайденхайму». В фэнтези форвард «Байера» у 1,67% игроков

«Байер» дома одержал волевую победу над «Хайденхаймом» (5:2) в 11-м туре.

Нападающий Патрик Шик оформил хет-трик за 39 минут: забил в 1-м тайме и дважды во 2-м.

За игру Шик набрал 15 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги : +3 за полный матч, +12 за голы. В 11-м туре фэнтези Бундеслиги нападающего выбрали 1,67% игроков.

До этого в 10 турах Бундеслиги нападающий забил всего 1 гол и набрал 13 фэнтези-очков.

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