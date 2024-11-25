«Футбол – терапия». Алексей Смертин впервые рассказал, как спорт помог в борьбе с недугом

И как он начал заниматься благотворительностью.

Я относительно давно занимаюсь социальными проектами. Сегодня, кажется, впервые озвучу, что стало причиной моего участия в них. Этот эпизод мог быть даже в моей биографии, которая была написана в стилистике Довлатова, но в последний момент я попросил убрать этот эпизод. Смалодушничал, как мне сейчас кажется. В общем, в детстве я страдал от энуреза. Я тогда очень спешил проживать свою жизнь, потому что мне было довольно сложно с этим заболеванием, тем более с учетом того, что я – командный игрок.

Поэтому у меня с детства тесная связь с мамой, ведь она помогала мне, была рядом буквально денно и нощно. А с другой стороны были требования отца на футбольном поле, выезды в спортивные лагеря и эти постоянные пробуждения. Я не мог с этим справиться, это очень мешало и угнетало. Я никогда не был склонен к суициду, но уже в 13-14 лет, на фоне всего происходящего просто думал: «Поскорее бы закончилась эта жизнь». Представляете, как с этим жить в деревне, когда приезжаешь на сенокос, а мама утром вывешивает вот эти простыни после меня. Мне было стыдно перед родственниками, а что говорить об упомянутых поездках, когда ты с командой едешь, например, в Павлодар на турнир.

Мне было неловко рассказывать об этом в книге, наверное, тогда еще не был готов. Но сейчас понимаю, что ничего стыдного в этом нет, это – ложный стыд. Ведь это просто недуг, который был со мной. Самое интересное, что заболевание пропало в том возрасте, когда я стал профессиональным футболистом. Футбол стал для меня спасательным кругом, который вдохнул в меня жизнь. Футбол – это инструмент и терапия. Мой пример и дальнейшая деятельность прекрасно подходит для подтверждения этой гипотезы. Ведь значительно позже я стал сам вкладываться в развитие футбола, понимая, насколько он важен. Сейчас я в какой-то смысле меценат, у меня есть футбольная школа в Барнауле, а ведь играл за «Челси» в АПЛ. В те звездные моменты очень легко забыть, откуда и кто ты. Но я знаю и помню, что Барнаул взрастил меня. И футбол красной нитью проходил через все события и обстоятельства моей жизни независимо от географии.

Я впервые собрал всю эту историю совсем недавно, буквально несколько недель назад. Мы ехали на фестиваль футбола в коррекционных школах в Краснодаре. Ехали восемь часов(!) по серпантину, было очень сложно. Рядом со мной сидела психолог, она спросила, почему я вообще занимаюсь социальной деятельностью. Я начал говорить о своей позиции на поле, что привык помогать партнерам, после переключился на благодарность региону. А она мне: а еще, а может это детские травмы? Какое терапевтическое влияние на меня оказал футбол? И меня осенило: вспомнил о заболевании, испытаниях, связанных с ним и том, как мне помог футбол. Возможно, это совпадение, но все, что произошло, ведь это она – терапия. Потому что для меня в тот подростковый период футбол уже не был баловством – совершенно другой подход, и недуг покинул меня именно в это время. После этого я перестал бояться путешествовать, засыпать в чужой постели, в гостинице, например. Сейчас, когда уже занимаюсь социальной деятельностью, я хочу, чтобы людям тоже стало лучше, насколько это позволяют их обстоятельства. И чтобы им в этом, в том числе, помог футбол.

Я органично чувствую себя с людьми с любыми особенностями развития. Возможно, еще и потому, что я тот еще девиант: ну какой нормальный человек побежит Сахару? Какой футболист после карьеры продолжит заниматься спортом, который по обьемам тренировок кратно тяжелее футбола? А люди, которым мы помогаем вместе с командой, они без примеси: чистые, как есть, с открытым взглядом. И если ты подходишь к ним с открытым забралом, не имея корысти, то они чувствуют твою сопричастность.

Вот недавно, 6 октября я был на полумарафоне «Моя столица», в котором участвовали атлеты на колясках. Я бежал вместе с прекрасной Ленкой: она на коляске, а я — сзади с ребятами толкаем ее. С ней же 13 октября мы преодолели уже Московский марафон. И вот мы бежим с Леной, а я ей читаю стихи Бродского, мне нравится читать стихи.

Бежим в горку, чувствую, дыхание начинает сбиваться, поэтому сказал Лене, что сейчас прервусь, потом продолжим. Мы с ней преодолели этот рубеж, а она мне через некоторое время сама и напоминает: «Алексей, а Бродский?» Я рассмеялся и продолжил читать.

Еще Лена играет в футбол на электроколясках. Это – совсем молодой вид спорта, нам удалось буквально в 2023 году добиться его «легализации»: в 2023 году ПОДА-футбол на электроколясках решением Министерства спорта РФ признали спортивной дисциплиной. После этого мы создали систему турниров по адаптивному футболу «Стальная воля», в которых в 2023 в семи дисциплинах поучаствовали 3500 человек. В футболе на электроколясках игроки используют руки для управления. Коляска по правилам должна иметь не меньше четырех колес и развивать скорость не более 10 километров в час. Мяч они ведут с помощью переднего бампера, в каждой команде по четыре спортсмена. Вы бы видели, как они играют! И вот вид, в котором очень важно командное взаимодействие: в футболе на электроколясках очень много тактики, они наигрывают много комбинаций, никакого упора на индивидуальное мастерство.

И ведь эти коляски не простые, с ними тоже все было не очень просто, но нам удалось производить их у нас, в Новосибирске: нашлись свои Кулибины! Мы договорились с компанией «Катэрвил» (Caterwil). Сначала показали сотрудникам пример иностранного аналога, и они произвели в 2021 первые 2 коляски. Они были пилотными, поэтому тестировали очень долго и детально. В начале 2022 выпустили 6, в 2023 – 8, всего уже произвели 50 электроколясок для игры в футбол. Сегодняшние образцы более современные, мощные, маневренные. Производство одной обходилась 500 тысяч рублей, сейчас – около 600 тысяч. Эти коляски часто производятся благодаря меценатской поддержке.

Мы просто предоставили возможность – терапевтический футбольный инструмент для этих прекрасных людей. Они настолько чистые, что после встречи с ними, ты не выходишь опустошенным, а наоборот настолько заряжен, что уходишь с желанием вернуться и сделать много хорошего для них и мира. Я называю это подлинным надлежащим. И раз уж жизнь так распорядилась, и у каждого из этих людей есть свои особенности развития, то нужно сделать все, чтобы вся палитра жизни была им доступна. А один из этих «цветов» – футбол, который в свое время очень помог мне. Теперь я хочу, чтобы он тоже как можно сильнее помог им.

Фото: личный архив Алексея Смертина; t.me/smertinschool