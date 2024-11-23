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У Энцо 5 ассистов и гол в 3 последних матчах за «Челси»

Энцо Фернандес показывает высокую результативность в последних играх «Челси».

Полузащитник сделал 5 ассистов и забил гол в 3 последних матчах за «Челси».

Сегодня он отдал голевой пас в игре с «Лестером», а также забил гол.

До этого у Энцо было 3 ассиста против «Ноа» (8:0) в Лиге конференций и голевой пас против «Арсенала» (1:1). Кроме того, гол стал первым в сезоне для аргентинца.

Стоит отметить, что в сборной Аргентине Энцо отметился ассистом в игре с Парагваем (1:2) 15 ноября.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoЭнцо Фернандес
logoпремьер-лига Англия
logoЛестер
logoЧелси
logoСборная Аргентины по футболу
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