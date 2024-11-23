Караваев о счастье: «Оно мимолетно, в моменте. Это встреча с семьей, поиграть с собаками. Для спортсмена – выиграть важный матч или кубок. Отпраздновал и двигаешься дальше»

Вячеслав Караваев рассказал о самых счастливых моментах в жизни.

– Что для тебя счастье?

– Счастье может быть в моменте. Встреча с семьей, время с человеком, с которым тебе классно. Счастье – поиграть с собаками. Они так радуются, когда приходишь домой, что сразу настроение улучшается.

Счастье для спортсмена – выиграть важный матч, кубок. Это такая эйфория! Мне кажется, счастье мимолетно. Что-то случается, и в эту минуту ощущаешь его.

– Вспомни свой самый счастливый момент из детства.

– Наверное, когда меня взяли в школу ЦСКА . С этого все началось. Я мелкий был, так радовался, что можно заниматься любимым делом. В детстве ты всегда беззаботный.

Потом, в 16 лет, я попал в дубль – думал, ничего себе! Недавно ты смотрел на этих футболистов по телевизору, мячи им подавал, а сейчас играешь в одной команде. Вспоминаю это время всегда с улыбкой.

– А во взрослой жизни?

– Я в целом не жалуюсь, все нормально. Наверное, когда купил дом. Пусть это материальная вещь, но ощущение было крутое.

А в футболе – победы, про которые уже сказал. Но счастье после них не длится долго: отпраздновал – и двигаешься дальше, – сказал защитник «Зенита » Вячеслав Караваев .

Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»