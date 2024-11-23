«Спасибо Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу. Непередаваемые эмоции». Алип о голе «Зенита» на 96-й в игре с «Оренбургом»
Команда из Санкт-Петербурга в 16-м туре обыграла в гостях «Оренбург» со счетом 1:0. Решающий мяч на 96-й минуте забил Александр Ерохин.
– Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.
Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.
– Отмененный гол га 92-й минуте, потом засчитанный на 96-й. Поделитесь эмоциями от последних минут.
– Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.
Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу, – сказал улыбаясь защитник «Зенита» Нуралы Алип.
Ерохин забил 3 победных гола за «Зенит» в сезоне. 35-летний хавбек стал лидером клуба в XXI веке по мячам после выхода на замену – 11
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