«Спасибо Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу. Непередаваемые эмоции». Алип о голе «Зенита» на 96-й в игре с «Оренбургом»

Нуралы Алип прокомментировал победу «Зенита» в матче Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга в 16-м туре обыграла в гостях «Оренбург» со счетом 1:0. Решающий мяч на 96-й минуте забил Александр Ерохин .

– Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.

Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.

– Отмененный гол га 92-й минуте, потом засчитанный на 96-й. Поделитесь эмоциями от последних минут.

– Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.

Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу, – сказал улыбаясь защитник «Зенита » Нуралы Алип .

Ерохин забил 3 победных гола за «Зенит» в сезоне. 35-летний хавбек стал лидером клуба в XXI веке по мячам после выхода на замену – 11