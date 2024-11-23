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  • «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу. Непередаваемые эмоции». Алип о голе «Зенита» на 96-й в игре с «Оренбургом»
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«Спасибо Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу. Непередаваемые эмоции». Алип о голе «Зенита» на 96-й в игре с «Оренбургом»

Нуралы Алип прокомментировал победу «Зенита» в матче Мир РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга в 16-м туре обыграла в гостях «Оренбург» со счетом 1:0. Решающий мяч на 96-й минуте забил Александр Ерохин.

– Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.

Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.

– Отмененный гол га 92-й минуте, потом засчитанный на 96-й. Поделитесь эмоциями от последних минут.

– Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.

Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу, – сказал улыбаясь защитник «Зенита» Нуралы Алип.

Ерохин забил 3 победных гола за «Зенит» в сезоне. 35-летний хавбек стал лидером клуба в XXI веке по мячам после выхода на замену – 11

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНуралы Алип
logoМатч ТВ
logoАлександр Ерохин
logoОренбург
ахахаха
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