Каррагер о «Сити»: «Из-за потери Родри они должны выйти на рынок, но любой игрок и мудрый агент захочет дождаться исхода дела по 115 обвинениям. Если будут апелляции, это может затянуться»

Джейми Каррагер считает, что обвинения «Ман Сити» могут сказаться на трансферах.

«Потеря Родри, означает, что «Сити» должен выйти на трансферный рынок в январе. Интересно, попытаются ли они добиться успеха там, где потерпел неудачу «Ливерпуль», и переманить Мартина Субименди из «Реал Сосьедад ». Очевидно, ведущие европейские скауты считают этого игрока лучшим номером 6 вне клубов Лиги чемпионов. Субименди также выступает в качестве замены Родри в сборной Испании.

Присоединится ли он или кто-либо другой к «Сити » в январе, связано с их второй проблемой. Любой игрок, к которому «Сити» обратится с настоящего момента и до конца сезона, захочет дождаться исхода дела по 115 [финансовым] обвинениям.

Никто не знает, будут ли на клуб наложены значительные спортивные санкции. Пока не будет решения, мудрый агент скажет своему клиенту позволить процессу идти своим чередом, прежде чем подписывать контракт, особенно если у них есть альтернативные варианты.

Гвардиола пока не обещал остаться после этого сезона, и уже сейчас в руководстве клуба наступил переходный период, связанный с уходом спортивного директора Чики Бегиристайна . Гвардиола тоже ждет вердикта? А Бегиристайн заключает следующие крупные сделки, или его будущая замена Угу Виана уже работает над списком целей?

Независимо от статуса клуба или того, насколько прочны его основы, тень будет висеть над ним, пока независимая комиссия не примет решения. Это может затянуться на некоторое время, если обвинительный вердикт и наказание приведут к длительному апелляционному процессу, – заявил экс-защитник «Ливерпуля».

«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)