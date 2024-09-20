Саудовцы не прочь купить «Атлетико». Акционеры не хотят продавать клуб (El Independiente)

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) не прочь купить «Атлетико».

Саудовцы намерены воспользоваться тем, что авиакомпания Riyadh Airlines – титульный спонсор клуба, при этом держателем контрольного пакета акций «Атлетико» последние 20 лет является его гендиректор Хиль Марин, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Independiente.

По данным источника, неофициальные переговоры о возможной продаже клуба уже состоялись, но большинство акционеров в ближайшие 2-3 года не собираются продавать «Атлетико ».