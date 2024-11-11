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  • Артета о заменах Райса и Сака и травмах «Арсенала»: «Явно не очень хорошие новости. Я молюсь, чтобы после перерыва команда была полностью готова. Последние недели были кошмаром»
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Артета о заменах Райса и Сака и травмах «Арсенала»: «Явно не очень хорошие новости. Я молюсь, чтобы после перерыва команда была полностью готова. Последние недели были кошмаром»

Микель Артета «молится», чтобы у «Арсенала» не было новых травм.

«Арсенал» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 11-м туре АПЛ.

Букайо Сака и Деклан Райс были заменены во втором тайме из-за повреждений.

«Я молюсь о том, чтобы после перерыва на международные матчи команда была полностью готова физически. Чтобы все были доступны и в хорошей форме, потому что последние восемь недель были кошмаром. Постоянные сомнения, проблема за проблемой, и не только с теми, кто не может играть, но и с теми, кто может выйти лишь на ограниченное время, а не на полный матч.

Поэтому я прошу только об этом, потому что стремление команды и наша решимость не подлежат сомнению. Это обязательно придет. Нам нужно только, чтобы была стабильность», – сказал главный тренер «Арсенала».

О том, смогут ли Сака и Райс сыграть за Англию

«Вряд ли, потому что, когда два столь важных игрока говорят тебе, что они не могут продолжить игру, это явно не очень хорошие новости. Не знаю, чего ожидать, потому что если бы были в порядке, они бы не ушли», – добавил Артета.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМикель Артета
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoтравмы
logoДеклан Райс
logoБукайо Сака
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