Газизов о примирении с Федуном: «Мы разве ссорились? Были рабочие отношения, ничего личного»

Шамиль Газизов высказался об отношениях с Леонидом Федуном.

Менеджер работал генеральным директором «Спартака » с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер подавал в суд несколько исков к клубу и тогдашнему владельцу красно-белых Леониду Федуну .

В апреле Газизов сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между ним и «Спартаком».

– Вы представляете, что когда‑нибудь сможете помириться с Федуном?

– А мы разве ссорились? Были рабочие отношения. В их контексте все и происходило. Ничего личного, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов .