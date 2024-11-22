Газизов о примирении с Федуном: «Мы разве ссорились? Были рабочие отношения, ничего личного»
Шамиль Газизов высказался об отношениях с Леонидом Федуном.
Менеджер работал генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер подавал в суд несколько исков к клубу и тогдашнему владельцу красно-белых Леониду Федуну.
В апреле Газизов сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между ним и «Спартаком».
– Вы представляете, что когда‑нибудь сможете помириться с Федуном?
– А мы разве ссорились? Были рабочие отношения. В их контексте все и происходило. Ничего личного, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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