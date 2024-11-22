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  • Газизов о «Спартаке»: «Я там приобрел знания и навыки. Как проигнорировать такой вызов? Предложение было мощное, все, что произошло потом, – это другое»
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Газизов о «Спартаке»: «Я там приобрел знания и навыки. Как проигнорировать такой вызов? Предложение было мощное, все, что произошло потом, – это другое»

Шамиль Газизов считает, что извлек пользу из своего пребывания в «Спартаке».

Менеджер работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

– Нет ли ощущения, что ваш временный отъезд в «Спартак» не пошел на пользу ни вам, ни «Уфе»? Будто у родного клуба именно тогда все пошло по нисходящей.

– Так быть не может, я в «Спартаке» приобрел определенные знания и навыки. Тем более если я всем доказываю и говорю, что нужен прогресс, то в случае нового вызова обязан принять его. Как проигнорировать? У меня выбора не было. На этом строится моя доктрина.

– То есть от предложения «Спартака» нельзя было отказаться?

– Конечно. Кроме того, оно было мощное, все было оговорено. Все, что произошло потом, - это другое. На начальном этапе было все нормально, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoУфа
logoДинамо Махачкала
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