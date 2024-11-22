Шамиль Газизов считает, что извлек пользу из своего пребывания в «Спартаке».

Менеджер работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

– Нет ли ощущения, что ваш временный отъезд в «Спартак» не пошел на пользу ни вам, ни «Уфе»? Будто у родного клуба именно тогда все пошло по нисходящей.

– Так быть не может, я в «Спартаке» приобрел определенные знания и навыки. Тем более если я всем доказываю и говорю, что нужен прогресс, то в случае нового вызова обязан принять его. Как проигнорировать? У меня выбора не было. На этом строится моя доктрина.

– То есть от предложения «Спартака» нельзя было отказаться?

– Конечно. Кроме того, оно было мощное, все было оговорено. Все, что произошло потом , - это другое. На начальном этапе было все нормально, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо ».