В РПЛ – огромное расслоение на топ-6 и остальных. Такого не было никогда

Вы удивитесь этим цифрам.

«В этом году будет очень большая разница в таблице, будет очень много крупных результатов. Разница в классе слишком большая. Много команд выглядят очень слабо: и по составу, и по уровню игры. «Пари НН», «Химки», «Акрон», Махачкала, «Факел» будут много пропускать. Очень слабо выглядят «Крылья», – сказал Андрей Аршавин в студии «Итогов» после третьего тура.

Прогноз легенды оказался не совсем точным в деталях (Махачкала – пятая по пропущенным голам), но глобально сбывается: в РПЛ усиливается расслоение по классу. Есть топ-6 («Краснодар», «Зенит», «Локо», «Динамо», «Спартак», ЦСКА) и остальные – разница между ними поражает уже после первого круга. «Рубин», занимающий седьмое место, отстает от шестого на восемь очков и опережает «Факел», идущий четырнадцатым, на семь.

Главные факты об отрыве топ-6: рекорды даже для шестого места, второй сезон по разгромам в истории

Такого отрыва после первого круга у топ-6 не было никогда. Прежде седьмое и шестое места разделяли максимум два очка.

В количестве очков, набранных лидерами, нет никакой аномалии: разница подтверждается и продвинутой статистикой. Данные по ожидаемым очкам в РПЛ доступны с сезона-2014/15, и этот чемпионат – рекордный по отрыву топ-6, хоть разница между двумя группами и немного меньше, чем в реальной таблице.

В первом круге многих поразила огромная победная серия «Краснодара» (в итоге – 11 матчей подряд, третье-четвертое место в истории чемпионата России), команда Мурада Мусаева замахивалась на лучший первый круг в истории (в итоге тоже третий-четвертый результат).

На этом фоне незамеченным и недооцененным оставался темп набора очков «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком» и ЦСКА. Зря: по итогам первого круга установлены лучшие результаты в истории для второго, третьего, четвертого, пятого и шестого мест.

«Локомотив» и «Динамо» еще и выдали лучшие первые круги в клубной истории.

Крупных результатов, которые предсказывал Аршавин, достаточно: только в сезоне-2022/23 разгромов в первом круге было больше, чем сейчас.

Эти 22 разгрома нанесли всего восемь команд – крупные результаты стали практически эксклюзивом грандов. Чаще всех с большим счетом побеждали «Зенит» и «Краснодар» (по 5), а в компанию к топ-6 пробрались «Ростов» (4:1 с «Факелом») и «Акрон» (3:0 с «Химками»).

Чемпионом первого круга по разгромам можно признать «Краснодар»: одинаковое количество крупных побед с «Зенитом», но среди них – по 3:0 в Москве с «Локомотивом» и «Спартаком». Больше разгромов в матчах внутри топ-6 не было.

В этом сезоне нет середняка, внезапно ворвавшегося в топ

Вероятно, первая мысль при взгляде на такую статистику первого круга – историческое расслоение в деньгах между топ-6 и остальными клубами. Да, эта шестерка лидеров – самые финансово благополучные клубы лиги, но, например, максимальной разницы в стоимости составов между шестым и седьмым местами в этом сезоне нет (восьмой результат за двадцать сезонов).

Более того, текущий чемпионат (разница между стоимостью составов ЦСКА и «Ростова», идущего седьмым по этому показателю – 22,03 миллиона евро) не рекордный даже для эпохи изоляции: год назад «Ростов» отставал от «Спартака» на 34,9 млн евро, два сезона назад – от «Динамо» на 30,33 млн.

Но в последние пару лет в РПЛ появлялась команда, прыгавшая высоко, несмотря на относительно скромные финансовые возможности. «Крылья Советов» завершили первый круг прошлого сезона на четвертом месте, уступив «Динамо» только по дополнительным показателям. Два года назад в такой же роли находился «Ростов», он еще и продержался почти до конца чемпионата (после 27-го тура был третьим, в итоге – четвертым).

Сейчас такой команды нет.

«Ростов» лихорадило после ухода Сергея Песьякова, кризиса роста Кирилла Щетинина и, возможно, из-за непродажи Максима Осипенко и Данила Глебова (форма Осипенко на старте сезона, пожалуй, худшая за несколько сезонов).

«Рубин» так и не может выставить всех лучших игроков хотя бы три тура подряд (травмировались Игор Вуячич, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Валентин Вада, а новичок Александар Юкич вообще порвал кресты).

«Крылья Советов», видимо, доживают последние недели под руководством Игоря Осинькина.

«Акрон» и Махачкала – отличные новички, но команде Заура Тедеева сильно не хватает качества в обороне (худшие почти по всем продвинутым показателям), а Хасанби Биджиева – выдумки у чужой штрафной (хотя матч с «Оренбургом» приятно удивил).

А лидеры РПЛ безупречны?

Удивительно, но, несмотря на дикий темп топ-6, половина лидерской группы провела как минимум средний первый круг.

«Динамо» – седьмая команда лиги по допущенным xG без пенальти и допущенным ударам, одиннадцатая – по допущенным передачам в опасную зону и допущенным касаниям в своей штрафной.

Команда Марцела Лички немного прибавила в обороне – благодаря трансферу Андрея Лунева и полному восстановлению Милана Майсторовича после крестов, – но так и не избавилась от системных проблем без мяча и не купила новых крайних защитников (первый круг слева заканчивал номинальный центральный Роберто Фернандес, справа – профильный опорник Александр Кутицкий).

«Спартак» – самая владеющая команда лиги (62,8%, у «Зенита» – 60,1%), которая почти весь первый круг мучилась в позиционных атаках. Даже в топ-играх, в которых «Спартак» либо побеждал (2:0 с ЦСКА), либо был убедительнее соперников (0:0 с «Зенитом», 2:2 с «Динамо»), больше впечатлял прессинг, а не действия в финальной трети.

К тому же во второй половине круга Деян Станкович пошел на странные эксперименты: забивающий Угальде на левом фланге, тройка центральных защитников против «Краснодара».

У ЦСКА – огромные проблемы в атаке, которые не способны решить даже Иван Обляков и Аббос Файзуллаев. Подписание Миралема Пьянича пока не помогло – например, против «Факела» (0:0) босниец опускался к тройке центральных защитников, и четыре игрока ЦСКА оказывались перед десятью полевыми игроками Воронежа. Так ЦСКА лишал себя возможности полноценно заполнять зоны между линиями.

ЦСКА – лишь девятый по ударам и передачам в опасную зону, а по касаниям в чужой штрафной и вовсе одиннадцатый. Но в целом качественной обороны и эпизодических вспышек лидеров атаки хватает, чтобы цепляться за «Спартаком» и «Динамо».

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Колоссальный разрыв между топ-6 и остальными – одно из главных явлений сезона. Состояние трех топов и их отрыв от команд из середины таблицы намекают на падение уровня лиги: просто регресс середняков и аутсайдеров резче.

Скорее всего, во втором круге отрыв топ-6 станет еще больше: атака «Динамо» слишком хороша, «Спартак» должен добавить в позиционном нападении (хотя бы из-за того, что его слишком много), а ЦСКА, скорее всего, ждет зимняя перестройка под Николича.

Если «Динамо», «Спартак» и ЦСКА не добавят, но как минимум не растеряют огромное преимущество перед середняками, оценка уровня РПЛ будет жестче.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Максим Богодвид