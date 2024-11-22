Туран мечтает выиграть ЛЧ с «Атлетико» в качестве тренера: «Но если кто и должен принести клубу первый трофей Лиги чемпионов, то это Симеоне»

Арда Туран назвал главную мечту в своей тренерской карьере.

Бывший полузащитник «Атлетико» с 2023 года возглавляет турецкий «Эюпспор».

«Мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико ». Мне еще предстоит долгий путь, прежде чем говорить о таких вещах.

Если кто и должен выиграть первую Лигу чемпионов для «Атлетико», то это Симеоне .

Даже просто мечтать о том, чтобы однажды приблизиться к достижениям Чоло после его ухода из клуба – невероятно захватывает. Посмотрим, что приготовит нам жизнь», – сказал Туран .