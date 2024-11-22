Туран мечтает выиграть ЛЧ с «Атлетико» в качестве тренера: «Но если кто и должен принести клубу первый трофей Лиги чемпионов, то это Симеоне»
Арда Туран назвал главную мечту в своей тренерской карьере.
Бывший полузащитник «Атлетико» с 2023 года возглавляет турецкий «Эюпспор».
«Мечта – выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико». Мне еще предстоит долгий путь, прежде чем говорить о таких вещах.
Если кто и должен выиграть первую Лигу чемпионов для «Атлетико», то это Симеоне.
Даже просто мечтать о том, чтобы однажды приблизиться к достижениям Чоло после его ухода из клуба – невероятно захватывает. Посмотрим, что приготовит нам жизнь», – сказал Туран.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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