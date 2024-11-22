Тюкавин о сборной России в 2024-м: «Матч с Сербией хороший был. Я так понял, мы весь год на ноль провели – все хорошо. В 2025-м хотел бы сыграть с Бразилией»

Константин Тюкавин подвел итоги года для сборной России.

В ноябре команда под руководством Валерия Карпина обыграла Бруней (11:0) и Сирию (4:0) в товарищеских матчах.

С весны 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«В этом году запомнился матч с Сербией, хороший был. Еще гол мой дебютный за сборную в игре с белорусами. Я так понял, мы весь год на ноль провели, так что все хорошо.

В 2025 году хотел бы сыграть с Бразилией», – сказал форвард «Динамо » и национальной команды.

34:0 – у России лучшая серия в мировом футболе. Уже 6 сухих разгромов в товарняках 🤪