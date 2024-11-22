Корнеев о 9 играх Чалова без голов: «Не лучший ментально период. Просто надо заковырять пару‑тройку мячей, и все посыпется своим чередом» 

Игорь Корнеев высказался о 9-матчевой безголевой серии форварда ПАОК Федора Чалова.

«Наверное, не лучший у него период именно ментально. Потому что физически он хорош. Но когда не забиваешь долго, то бывают такие моменты.

Ему просто надо заковырять пару‑тройку голов, и все посыпется своим чередом», — сказал экс-игрок сборной России.

Последний раз Чалов забивал 21 сентября – в матче чемпионата Греции с «Волосом» (4:1). В 9 играх турнира на счету россиянина один гол.