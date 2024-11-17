Та, вероятно, перейдет летом бесплатно в «Барсу» или «Баварию» (Bild)
Джонатан Та, скорее всего, перейдет летом бесплатно в «Барселону» или «Баварию».
Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild.
По данным источника, 28-летний центральный защитник сборной Германии не будет продлевать контракт с «Байером», и высока вероятность, что он продолжит карьеру либо в каталонском, либо в мюнхенском клубе.
Ранее стало известно, что Та также интересен «Реалу» и «Интеру».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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