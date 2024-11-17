Та, вероятно, перейдет летом бесплатно в «Барсу» или «Баварию» (Bild)

Джонатан Та, скорее всего, перейдет летом бесплатно в «Барселону» или «Баварию».

Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на Bild.

По данным источника, 28-летний центральный защитник сборной Германии не будет продлевать контракт с «Байером », и высока вероятность, что он продолжит карьеру либо в каталонском, либо в мюнхенском клубе.

Ранее стало известно, что Та также интересен «Реалу» и «Интеру».