Вилья хочет видеть Холанда в Ла Лиге: «Не думаю, что они с Мбаппе станут теми, кем были Месси и Роналду, но это было бы здорово»
Давид Вилья хочет видеть Эрлинга Холанда в Ла Лиге.
Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» ответил на вопрос об игроке, которого он привел бы в один из испанских клубов при возможности.
«Холанда ради футбольной атмосферы. Надеюсь, он сможет перейти сюда.
Присутствие Холанда и Мбаппе в Ла Лиге... Не думаю, что они станут теми, кем были Месси и Криштиану, но это было бы здорово», – сказал Вилья.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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