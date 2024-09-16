Вилья хочет видеть Холанда в Ла Лиге: «Не думаю, что они с Мбаппе станут теми, кем были Месси и Роналду, но это было бы здорово»

Давид Вилья хочет видеть Эрлинга Холанда в Ла Лиге.

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» ответил на вопрос об игроке, которого он привел бы в один из испанских клубов при возможности.

«Холанда ради футбольной атмосферы. Надеюсь, он сможет перейти сюда.

Присутствие Холанда и Мбаппе в Ла Лиге ... Не думаю, что они станут теми, кем были Месси и Криштиану , но это было бы здорово», – сказал Вилья .