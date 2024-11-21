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Валерий Овчинников: «Почему бы не назначить Романцева президентом «Спартака»? Он такой порядок наведет!»

Валерий Овчинников считает, что Олег Романцев мог бы стать президентом «Спартака».

– У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

– Да все идет по кругу в этом клубе.

– Почему?

– Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

– На пятом.

– Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

– Так было при Романцеве.

– Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович – фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините. Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился – пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

– И что вы предлагаете?

– Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч – он и в Африке Олег Иваныч. Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

– «Локомотив»?

– Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно. Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист, – сказал бывший тренер.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Овчинников
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
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