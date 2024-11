«Фанаты любят, когда я страдаю». Роналду поболтал с королем ютуба: звал «сломать интернет»

The Beast и The Best.

Криштиану Роналду не забросил ютуб-канал, а продолжает набирать миллионы подписчиков. На днях он залил немой ролик с Рио Фердинандом, там многообещающе анонсировал: позовет гостя, который популярнее его самого.

«Мы сломаем интернет», – пообещал португалец. Нет, это не Лионель Месси. Хотя подписчики ждали именно такой коллаб.

Гостем Роналду стал MrBeast – самый популярный ютубер планеты с 331 миллионом подписчиков. У Криша, его каналу ровно три месяца, пока около 68 млн.

Видео суперзвезд – лучший способ помочь друг другу в продвижении.

«Этот рекорд для тебя. Я не хочу его бить». Криш не удивлен своим миллиардом подписчиков, но поразился сумасшедшими видео MrBeast

Роналду назвал ролик громко: «Я встретился с MrBeast, чтобы сломать интернет». Внутри – незатейливая 14-минутная беседа на диване. Правда, личностей хватило, чтобы за первый час набрать больше двух миллионов просмотров.

Игра слов на месте: The Beast и The Best («лучший»).

Криш начал с расспросов о себе.

Что ты подумал, когда я завел канал? Что думаешь о нем? Я обойду тебя?

MrBeast восхищался космическими цифрами Криша: было 10 млн подписчиков за первые 12 часов. Рассказал, что до 60 млн он шел больше 10 лет, а не пару месяцев. Но на главный вопрос о том, перехватит ли португалец корону ютуба, ответил уверенно.

«Нет».

Оба рассмеялись.

«Этот рекорд для тебя. Честно, я не хочу его бить», – снисходительно отреагировал Роналду.

«У тебя миллиард подписчиков в соцсетях. Я хочу, чтобы у меня набрался миллиард на ютубе. Это займет некоторое время», – главная гигантоманская цель американского блогера.

MrBeast выделил суперспособность Роналду: к нему на канал придет любой гость. Американец посоветовал позвать величайшего игрока в американский футбол Тома Брэди и стримера IShowSpeed, известного фана Криша . А еще предложил записывать пятиминутные подкасты после больших игр.

«Тебе сделать такое очень легко, многие захотели бы послушать. Например, было бы круто увидеть ролик, где ты комментируешь 10 своих лучших голов. Помнишь тот самый ударом через себя? Я видел его раз 100. И мне было бы интересно узнать, о чем ты думал в тот момент. Не обязательно делать что-то сложное. Людям нравятся твои мысли о футболе – это то, за что мы тебя любим».

MrBeast спросил о реакции Роналду на миллиард подписчиков во всех соцсетях.

«Это хорошее достижение, но, честно говоря, меня оно не удивляет, – сказал Криштиану. – Знаю, как люди любят меня и футбол. Чувствую эту любовь. Я счастлив, но это не стало для меня сюрпризом».

А это реакция Рона на безумные видео короля ютуба: Beast неделю лежал в гробу, жил на необитаемом острове или сидел в одиночной камере без общения и чувства времени.

«Бро, ты сошел с ума?» – спросил Роналду. «Мои фанаты любят смотреть, как я страдаю», – реакция MrBeast в ответ.

Кстати, игру за одну команду со своим сыном по примеру Леброна Джеймса в НБА португалец не исключил, просто отшутился: «Посмотрим, как будут чувствовать себя мои ноги». Криштиану-младшему сейчас 14.

Роналду говорил, что хочет обойти MrBeast за два года. Блогер в ответ назвал Месси лучшим в истории

Джимми Дональдсону, а именно так по-настоящему зовут MrBeast, всего 26 лет. Он по-прежнему живет в городке Гринвилл в Северной Каролине, но при этом зарабатывает на развлекательных видео и сопутствующих бизнесах по 700 млн долларов в год.

«Каждое видео приносит пару миллионов доходов от рекламы, пару миллионов – от сделок с брендами», – сказал он журналу Time в феврале. Американец отметил, что бренды платят ему от 2,5 до 3 миллионов за интеграцию.

Неудивительно: каждое видео набирает больше 100 млн просмотров – все дублированы на десяток языков. Рекордное видео на канале – американская «Игра в кальмара» по мотивам одноименного корейского сериала, на 670 млн просмотров.

Правда, перед тем, как взломать алгоритмы ютуба, Дональдсон пять лет экспериментировал с форматами. Начал заливать видео с 13 лет: от летсплеев видеоигр до роликов, в которых он оценивал богатство, популярность и качество видео других ютуберов. MrBeast долго оставался в тени, было в среднем около тысячи просмотров на ролик. Первым серьезным прорывом стало видео 2017 года, где он считал до 100 тысяч.

«Запись ролика заняла около 44 часов. Тогда все сложилось. Я бросил колледж, мало зарабатывал, число подписчиков начало слегка ползти вниз, – вспоминал Дональдсон. – Было необходимо что-то простое и одновременно удивительное. Идея со счетом мне сразу понравилась. Как только она возникла, я понял, что это видео станет вирусным».

Когда Роналду громко зашел на ютуб, у него сразу же спросили про главного конкурента. «Обойти по подписчикам Мистера Биста? Через два года. Попробую его победить», – заявил Криш.

Блогер ответил еще более дерзко. Попробовал мате – любимый напиток Лионеля Месси . И назвал аргентинца лучшим игроком в истории.

Получился неплохой прогрев для совместного видео.

MrBeast обожает баскетбол и даже спонсирует «Шарлотт». Его реклама на майках

Фото: Gettyimages /Rich Storry