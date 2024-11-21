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  • Капитан Мартиники Лабо о регионе: «Людям трудно себя прокормить – будет здорово, если власти Франции перестанут закрывать глаза. Цены в разы выше, чем на континенте, бананы дороже, хотя мы их производим»
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Капитан Мартиники Лабо о регионе: «Людям трудно себя прокормить – будет здорово, если власти Франции перестанут закрывать глаза. Цены в разы выше, чем на континенте, бананы дороже, хотя мы их производим»

Капитан Мартиники призвал власти Франции обратить внимание на рост цен в регионе.

«Французские лидеры не понимают, что ситуация очень важна для населения. Люди страдают, им трудно себя прокормить. Это очень сложно. Глядя, как мать моих детей справляется с ситуацией, я снимаю перед ней шляпу.

Стоимость жизни завышена, так что было бы неплохо, если бы на это перестали закрывать глаза, потому что это все еще французский регион. Пора принимать реальные решения, чтобы помочь людям, даже если мы находимся по другую сторону Атлантики.

Народ Мартиники заслуживает того, чтобы к нему прислушались, и не заслуживает того, чтобы цены были в три-четыре раза дороже, чем на континенте. Бананы дешевле в континентальной Франции, хотя их производим мы – это нелогично», – сказал Брайтон Лабо, выступающий за «Генгам» из 2-й лиги Франции, в интервью Ouest-France.

Мартиника – остров в центральной части архипелага Малые Антильские острова в Карибском море, регион и одновременно заморский департамент Франции. Сборная Мартиники по этой причине не входит в состав ФИФА и выступает под эгидой КОНКАКАФ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Политика
logoлига 1 Франция
logoсборная Мартиники
logoБрайтон Лабо
logoСборная Франции по футболу
logoГенгам
КОНКАКАФ
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