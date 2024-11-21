«Реал» не отдаст Эндрика в аренду в январе. Романо опроверг информацию английских СМИ об уходе бразильца в «Саутгемптон»

«Реал» не планирует отдавать Эндрика в аренду.

Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможной аренде 18-летнего бразильца в «Саутгемптон » в январе, появившуюся в английских СМИ.

«Реал » не планирует отпускать Эндрика зимой, нападающий также не хочет покидать мадридский клуб.

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. В сезоне-2024/25 бразилец выходил на поле в 10 матчах, отыграв в сумме 122 минуты и отметившись двумя голами. Его подробную статистику можно найти здесь .