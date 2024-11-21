«Реал» не отдаст Эндрика в аренду в январе. Романо опроверг информацию английских СМИ об уходе бразильца в «Саутгемптон»
«Реал» не планирует отдавать Эндрика в аренду.
Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможной аренде 18-летнего бразильца в «Саутгемптон» в январе, появившуюся в английских СМИ.
«Реал» не планирует отпускать Эндрика зимой, нападающий также не хочет покидать мадридский клуб.
Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. В сезоне-2024/25 бразилец выходил на поле в 10 матчах, отыграв в сумме 122 минуты и отметившись двумя голами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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