Клопп готов содействовать в развитии «Парижа», входящего в систему «Ред Булла»
Юрген Клопп готов содействовать в развитии клуба «Париж».
Об этом рассказал владелец французского клуба Антуан Арно, сын миллиардера Бернара Арно.
«Я несколько раз разговаривал с Клоппом, и он очень рад поработать с нами. Мы приходим не одни.
«Ред Булл» рядом с нами, потому что мы знаем, в чем мы хороши, а в чем – нет. У нас есть навыки управления, но нет ничего в футбольных операциях», – сказал Арно.
На данный момент «Париж» выступает в Лиге 2.
Империя «Ред Булл» расширяется и берет «Париж». Цель – выход в ЛЧ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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