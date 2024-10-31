У Клоппа будет много работы.

«Ред Булл» покупает «Париж» из Лиги 2, пятый клуб империи после «РБ Лейпциг» в Германии, «Ред Булл Зальцбург» в Австрии, «Нью-Йорк Ред Буллс» в США и «Ред Булл Брагантино» в Бразилии.

Это совместная сделка с семьей Арно. Хотят вывести «Париж» в ЛЧ, потенциальный бюджет – до 200 млн евро

«Париж» приобретают совместно с семьей Арно, управляющей компанией LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy – французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши – Спортс’‘). В нее входят более 75 брендов, в том числе Christian Dior и Louis Vuitton. «Ред Булл» и Арно уже работали вместе в «Формуле-1».

Ожидается, что «Ред Булл» получит 15% акций, а семья Арно станет новым основным акционером, купив около 55–56% акций. Возможно, это связано с тем, чтобы избежать конфликта интересов, если вдруг «Париж» окажется в одном еврокубковом турнире с другими командами империи.

Планируется, что нынешний президент клуба Пьер Ферраччи сохранит 30% акций до 2027 года.

Потенциальные владельцы надеются на существенный прогресс. Ближайший план – получить повышение в Лигу 1 к концу сезона, но в долгосрочной перспективе проект предполагает участие в Лиге чемпионов. Для достижения цели могут выделить от 100 до 200 миллионов евро, сообщает L’Équipe.

Новость наверняка понравится Юргену Клоппу – он теперь новый босс футбола в «Ред Булле». Приступит к работе с 1 января.

Интересна реакция главы «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи: «Это отличная новость для Парижа, фантастика для французского футбола. Это принесет соревнование и новую здоровую конкуренцию на самый высокий уровень футбола в столице».

Что еще немаловажно – по словам медиа, Аль-Хелаифи «невероятно хорошо ладит» с семьей Арно и часто приглашает Антуана Арно в ложу «Парк де Пренс», когда играет «ПСЖ».

У «Парижа» мало фанатов. Приходится бесплатно раздавать билеты

Стратегия продолжается еще с сезона-2022/23.

Да-да, на матчи мужской и женской команды может прийти любой желающий!

Так клуб создает собственную фан-базу на фоне мегауспешного соседа «ПСЖ». Популярность конкурента, кстати, отчасти и породила идею бесплатной раздачи билетов: по задумке теперь на трибуны «Стад Себастьен Шарлети» могут приходить люди, которые устали от «ПСЖ» и хотят поболеть за скромный клуб.

Схема работает: 2 марта «Париж» установил клубный рекорд посещаемости – на матч с «Сент-Этьеном» пришли 17 358 зрителей. Всего стадион вмещает 20 тысяч – заполнился почти битком! Правда, пока такое бывает только на топ-матчах. Другие клубы с историей вроде «Бастии» и «Осера» собирали по несколько тысяч зрителей, а некоторые и вовсе менее 600. Но общая посещаемость клуба все равно выросла в три раза, если верить агентству Absolut Sport.

При этом «Париж» всегда был доступен – билеты стоили в районе шести евро.

Не всем болельщикам идея нравится: «Между собой мы часто обсуждаем «эффект бесплатного билета», – говорит один из фанатов в интервью The New York Times. – Вы видите, как люди приходят поздно, уходят рано или вообще не приходят. Многие думают, что это не их клуб, учитывая, что они еще и не заплатили за билет».

Казалось бы, бесплатные билеты бьют по карману клуба, но, по словам экономистов и маркетологов, в долгосрочной перспективе стратегия может сработать.

«Присутствие болельщиков на стадионе повышает ценность телевизионного продукта и, следовательно, общую стоимость телеправ», – сказал профессор Парижской школы экономики Люк Аррондель.

Его поддерживает преподаватель бразильской Высшей школы рекламы и маркетинга Иван Мартиньо: «Доходы от продажи билетов важны для крупных клубов. У более скромных клубов, которые не могут увеличить прибыль, может сработать временная идея с распространением бесплатных билетов для появления новых фанатов, которые будут приходить на стадион и поддерживать команду. Показать им, что у билета нет цены, зато есть ценность: в конце концов, есть и другие способы бесплатного проведения досуга, а время это деньги».

В сезоне-2023/24 «Париж» боролся за выход в Лигу 1 и финишировал в зоне плей-офф, но вылетел в первом же раунде. Сейчас команда лидирует в таблице с 25 очками в 11 матчах – привлекли даже «Ред Булл».

Как работает бразильский «Ред Булл»: мы в деталях изучили работу клуба

Фото: Kerstin Dšlitzsch/imago sportfotodienst/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Cindy Ord/Getty Images for Tiffany & Co; parisfc.fr/en ; sport-arenas.ru